Киселёвск, Кемеровская область, , 06:00 — REGNUM В Киселевске вынесли приговор директору организации — за несвоевременную и неполную выплату заработной платы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Зарплата 40.мвд.рф

Установлено, что с января 2020 года по апрель 2021 года 91 работнику организации более трёх месяцев частично не выплачивалась заработная плата и другие выплаты. Ущерб составил более 15 млн рублей.

В ведомстве отметили, что директор вину признал в полном объёме и частично возместил ущерб — более 5 млн рублей.

Суд оштрафовал его на 220 тыс. рублей.