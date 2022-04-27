Токио, , 05:37 — REGNUM Предоставить помощь Киеву так быстро, как только это возможно, пообещал в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба японского МИД.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении внешнеполитического ведомства Японии указано, что правительством страны было принято решение об увеличении финансовой помощи Украине со 100 млн долларов до 300 млн долларов.

Уточняется, что «как можно скорее» украинской стороне будут предоставлены продовольствие и медикаменты, о которых просил Киев. Кроме того, Япония предоставит маски и одежду химической защиты, дроны и другое оборудование.

В сообщении японского МИД указано, что украинский лидер Зеленский выразил благодарность премьер-министру Японии за предоставляемую помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония возмутилась публичным сравнением Украиной императора Хирохито с нацистскими преступниками.

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