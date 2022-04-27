Омск, 27 апреля, 2022, 05:33 — ИА Регнум. В Омскую область пришло потепление. Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 27 апреля в регионе ожидается +18…+23 °С.

ИА REGNUM Весна продолжается

Прогнозируется западный, юго-западный ветер 7-12 м/с. Без существенных осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются 27 апреля в Москве.

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