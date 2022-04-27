Симферополь, 27 апреля 2022, 05:31 — REGNUM В освобождённые районы Херсонской области была доставлена очередная партия гуманитарной помощи из России. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Гуманитарная помощь
Гуманитарная помощь
Nv86.ru
«Более 40 тонн гуманитарной помощи из России в очередной раз доставлены в Херсонскую область».
пресс-служба Минобороны РФ

Жителям освобождённых от власти нацистского киевского режима населённых пунктов доставили товары первой необходимости, продукты и детское питание. Белые «КамАзы» МЧС России в пути из Крыма сопровождали подразделения Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям посёлка городского типа Чаплинка Херсонской области доставили необходимые медикаменты и детское питание.

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