Свердловская область, 17 мая, 2010, 12:52 — ИА Регнум. В Свердловской области началась разработка и организация выполнения мероприятий для прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2010-2011 годов на Екатеринбургском энергоузле. Об этом шла речь сегодня, 17 мая, на заседании рабочей группы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Директор филиала ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС " "РДУ Свердловское" Артем Бартенев отметил, что если в целом по области потребление электроэнергии снизилось, то на Екатеринбургском энергоузле по сравнению с 2007 годом потребление выросло на 15%, а по Екатеринбургу - на 6%.

Областной центр, по словам Бартенева, является лидером по росту потребления среди городов-миллионников Уральского федерального округа. Это ставит серьезные задачи перед энергетиками по обеспечению надежного уровня электроснабжения потребителей.

Начальник топливно-энергетического управления Екатеринбурга Андрей Щербинин , в свою очередь, отметил, что от надежности электроснабжения напрямую зависит коммунальная жизнь мегаполиса: тепло-, водоснабжение и водоотведение.

Рабочая группа должна будет разработать меры по предотвращению возможных аварийных ситуаций, графики отключений в ситуациях дефицита электроэнергии, механизмы создания запасов необходимого оборудования для проведения оперативных ремонтов. Всего за период подготовки к новому осенне-зимнему максимуму состоится 10 заседаний. Итоговое заседание пройдет 27 октября.