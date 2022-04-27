Свердловские энергетики начали готовиться к осенне-зимнему периоду
Свердловская область, 17 мая, 2010, 12:52 — ИА Регнум. В Свердловской области началась разработка и организация выполнения мероприятий для прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2010-2011 годов на Екатеринбургском энергоузле. Об этом шла речь сегодня, 17 мая, на заседании рабочей группы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе губернатора Свердловской области.
Директор филиала ОАО "СО-ЦДУ
Областной центр, по словам Бартенева, является лидером по росту потребления среди городов-миллионников Уральского федерального округа. Это ставит серьезные задачи перед энергетиками по обеспечению надежного уровня электроснабжения потребителей.
Начальник топливно-энергетического управления Екатеринбурга
Рабочая группа должна будет разработать меры по предотвращению возможных аварийных ситуаций, графики отключений в ситуациях дефицита электроэнергии, механизмы создания запасов необходимого оборудования для проведения оперативных ремонтов. Всего за период подготовки к новому осенне-зимнему максимуму состоится 10 заседаний. Итоговое заседание пройдет 27 октября.