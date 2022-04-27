Кемерово, , 05:27 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области организовала проверку информации об установке видеокамеры в санузле школы в Ленинске-Кузнецком. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Камера Angerdan

«В ходе мониторинга выявлена информация об установке видеокамеры в санузле Средней общеобразовательной школы № 8 в Ленинске-Кузнецком, — уточнили в прокуратуре. — В связи с этим организована проверка исполнения законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних».

В рамках проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц школы.