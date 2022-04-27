Абакан, , 05:21 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов 26 апреля в ходе рабочей встречи с руководителем отделения посольства Белоруссии в Красноярске Александром Позняком обсудил вопросы расширения направлений сотрудничества. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По итогам 2021 года товарооборот между Хакасией и Белоруссией и по экспорту, и по импорту увеличился в три раза. За первый квартал 2022 года также прослеживается «тенденция к росту».

Хакасия заинтересована в расширении торгово-экономических связей с Белоруссией. Одна из точек соприкосновения – сельское хозяйство, отметил Коновалов. Он добавил, что нужно развивать и другие направления. Прежде всего Хакасия планирует импортозамещение товарами белорусского производства в сфере строительства, закупку кабельной и электротехнической продукции.

Актуально для республики расширение поставок белорусской техники для горнодобывающей промышленности, создание дополнительных сервис-центров по ремонту БелАЗов и других видов техники.

В июне текущего года хакасская делегация планирует поучаствовать в Белорусской агропромышленной неделе.

По информации властей Хакасии, Белоруссия заинтересована в поставках продукции местной пищевой промышленности.

Осенью Белоруссию с рабочим визитом планирует посетить глава Хакасии.

Напомним, шесть лет назад было подписано соглашение о сотрудничестве Хакасии и Белоруссии в торгово-экономическом, научно-техническом, культурном направлениях. На сегодняшний день реализуется план мероприятий, намеченных до конца 2022 года. Ожидается подписание плана мероприятий на следующие четыре года.