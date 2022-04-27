Владивосток, 27 апреля, 2022, 05:39 — ИА Регнум. По инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко и при поддержке полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева внесены изменения в постановление правительства РФ №521, регулирующее перечень пунктов пропуска, через которые возможен экспорт определенных видов лесоматериалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Древесные стружки

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В перечень добавили автомобильные пункты пропуска: Пограничный, Краскино, Марково, Полтавка и Турий Рог.

Таким образом, в Приморье такую продукцию, как щепа хвойных и лиственных пород, гранулы, брикеты древесные можно экспортировать через любые пункты пропуска, а не только через морские и железнодорожный, как это было ранее.

«Это существенная мера поддержки для приморских экспортеров продукции лесопереработки в условиях экономических санкций. У компаний появилась возможность осуществлять экспорт указанных видов продукции разными путями, в зависимости от загруженности тех или иных пунктов пропуска. Это позволит сократить очереди и ускорить процесс экспорта», ­– пояснили специалисты.

В 2021 году доходы бюджета Приморья от лесной отрасли увеличились на 650 млн рублей и превысили 2 млрд. В этом году ожидается доход в 3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти направили в правительство РФ более 30 предложений по поддержке лесопромышленных предприятий региона.