Киселёвск, Кемеровская область, 27 апреля, 2022, 05:20 — ИА Регнум. В связи с возгоранием кровли торгового центра в кузбасском Киселёвске организована проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

76.mchs.gov.ru Пожар

«В Киселёвске произошло возгорание кровли торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет, площадь пожара составила 780 кв. м.», — уточнили в ведомстве.

На место выезжал прокурор города Вячеслав Гикал. Ситуация находится на контроле.