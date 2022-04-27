Вашингтон, 27 апреля, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Ситуация на Украине стала одной из тем встречи американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, 26 апреля сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

Стороны осудили специальную военную операцию России, а также выступили за соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины. Блинкен отметил «колоссальный» вклад Праги в поддержку Украины и ее народа через предоставление финансовой помощи и прием более 300 тыс. беженцев.

Кроме того, частники беседы обсудили сотрудничество США и Чехии в сфере обороны, энергетической безопасности и прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил благодарность польским властям за прием около 2 млн украинских беженцев и обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой итоги своих поездок в Анкару и Москву.