Сингапур, , 05:15 — REGNUM Гражданин Малайзии, признанный виновным в попытке ввоза наркотиков, был казнён по приговору суда в Сингапуре. Об этом 27 апреля сообщила газета The Star.

Заключенный за решеткой Dailymotion.com

Согласно информации, полученной изданием от родственников казнённого, смертный приговор был приведён в исполнение на рассвете.

Гражданин Малайзии 34-летний Нагаентран Дхармалиндама был приговорён к исключительной мере наказания в 2010 году, за попытку ввоза в Сингапур около 43 грамм наркотического вещества. Аппеляционный суд Сингапура отклонил несколько прошений о помиловании, которые подавали адвокаты осуждённого. Юристы просили суд принять во внимание задержку в умственном развитии у малазийца.

О помиловании Нагаентрана просил и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб. В ноябре 2021 года он обратился с просьбой помиловать осуждённого к своему сингапурскому коллеге Ли Сянь Лун, однако и это прошение было отклонено.

В законодательстве Сингапура смертная казнь предусмотрена за такие преступления, как: транспортировка наркотиков, похищение людей, умышленное убийство, вооружённое нападение, попытка совершения теракта. Предыдущий смертный приговор был приведён в исполнение в 2019 году, тогда был казнён осуждённый за попытку перевоза 16 граммов наркотического вещества.

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