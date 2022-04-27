Кемерово, , 05:11 — REGNUM Болезненный удар Запад нанёс там, где ему это сделать было достаточно просто — в нашей спортивной сфере. Об этом сказал директор Спортивной школы олимпийского резерва № 7 города Кемерова Евгений Богачёв, выступая в поддержку спецоперации на Украине.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зачем нам такой мир, если там не будет России, сказал однажды президент нашей страны. Мне кажется, момент истины наступил. Два месяца назад наши Вооруженные силы начали специальную операцию на Украине. Мы поддерживаем наши Вооружённые силы и нашего президента. Мы поддерживаем их потому что действия направлены не против народа Украины, — отметил кемеровчанин. — Но болезненный удар Запад нанёс там, где ему сделать это было достаточно просто — в нашей спортивной сфере. Почти все федерации были исключены из мирового календаря соревнований с простой формулировкой — из-за событий на Украине. Мы поддерживаем наши Вооруженные силы и президента, потому что это борьба добра со злом».

Багачёв подчеркнул, что вопрос стоит так: либо Русский мир, либо фашизм, но «мир никогда не будет существовать без России».