Белгород, 27 апреля, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Взрыв произошел на складе боеприпасов в селе Старая Нелидовка в Головинском районе Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в Telegram.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов», — заявил он.

Гладков добавил, что разрушений и пострадавших в результате происшествия не было. Причины произошедшего губернатор не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что проснулся от громких звуков, напоминающих взрывы. Также он отметил, что ряд взрывов произошел в то время, как он писал сообщение в Telegram.