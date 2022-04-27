Владивосток, , 05:28 — REGNUM Локальные очистные сооружения (ЛОС) начали устанавливать вдоль дорог и мостов рядом с водными объектами в Приморье. Делается это доля того, чтобы уберечь водоемы от стоков с проезжей части, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Очистные сооружения Пресс-служба правительства Приморья

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Вода из лотков, которые собирают воду с проезжей части, попадает в специальные ёмкости, там она отстаивается, избавляется от грязи, тяжелых металлов, после чего очищенная выходит на поверхность.

«Такие очистные устанавливаются на строящемся мосту через реку Соколовка в Лазовском округе, на 89-м километре трассы Артем – Находка – Порт Восточный в районе Фокино, на мосту через реку Тихая в Анучинском районе», — пояснили специалисты.

Отмечается, что раньше вода с дороги попадала напрямую на пляж, а затем и в море. Теперь же все поверхностные воды фильтруются, загрязненные стоки не портят морское побережье.

Как сообщало ИА REGNUM, центр развития Байкальского региона приступил к обследованию подземных вод под объектами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).