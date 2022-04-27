Якутск, , 05:09 — REGNUM Со 100-летием образования республики жителей Якутии поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что регион является частью России уже 390 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Михаил Мишустин Government.ru

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«Декрет об образовании Якутской АССР, подписанный в 1922 году, стал ещё одной вехой в судьбе республики, способствовал её дальнейшему социально-экономическому к культурному разбитию. Сегодня Республика Саха (Якутия) – это стратегически важный регион нашей страны с самой большой территорией и тысячами месторождений нефти, газа и угля, алмазов и золота, цветных и редких металлов. Республика является одним из лидеров добывающей промышленности реализует масштабные инвестиционные проекты в разных сферах, в том числе транспортном и строительном комплексах», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Он назвал важным то, что особое внимание в Якутии уделяют сохранению уникальных национальных традиций, среды хозяйствования коренных малочисленных народов, сбережению самобытных ремесел и промыслов – оленеводства и рыболовства.

«И, конечно, многое делается для развития здравоохранения, образования и туризма. Уверен, что трудолюбие, целеустремленность, любовь к родной земле будут и впредь основными составляющими процветания Республики Саха (Якутия) и всей России. Желаю вам здоровья, дальнейших успехов, мира и благополучия!» — сказал премьер-министр России.

Как сообщало ИА REGNUM, создание Якутии президент России Владимир Путин назвал важной вехой в истории национально-государственного строительства страны. Глава государства считает, что республика добивается и будет продолжать добиваться достойных результатов.