Мишустин назвал основой процветания Якутии любовь её жителей к родной земле
Якутск, 27 апреля, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Со 100-летием образования республики жителей Якутии поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что регион является частью России уже 390 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Он назвал важным то, что особое внимание в Якутии уделяют сохранению уникальных национальных традиций, среды хозяйствования коренных малочисленных народов, сбережению самобытных ремесел и промыслов – оленеводства и рыболовства.
Как сообщало ИА REGNUM, создание Якутии президент России Владимир Путин назвал важной вехой в истории национально-государственного строительства страны. Глава государства считает, что республика добивается и будет продолжать добиваться достойных результатов.