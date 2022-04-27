Сеул, , 05:02 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 76 787 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, всего 37 зараженных прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Южной Корее стабильно продолжает снижаться. Предполагается, что волна COVID-19, связанная с распространением штамма «Омикрон» пошла на спад.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 086 626. Также за минувшие сутки в стране скончался 141 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 22 466 человек.