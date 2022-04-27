Пекин, 27 апреля, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Китай провел виртуальный семинар с участием 22 франкоязычных стран Африки на тему «Изучение и практика демократии в законодательных органах Китая и Африки», сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Каникулы Бонифация». Реж. Фёдор Хитрук. 1965. СССР В Африке

Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Дин Чжунли присутствовал на церемонии открытия двухдневного семинара и выступил с речью. Он сказал, что дух китайско-африканской дружбы и сотрудничества выковал нерушимое братство и построил партнерство полной координации между Китаем и Африкой. По его словам, это также откроет блестящие перспективы для китайско-африканского сообщества с общим будущим в новую эпоху.

ВСНП готов поддерживать дух китайско-африканской дружбы и сотрудничества, откровенно общаться с африканской стороной, учиться друг у друга, достигать консенсуса и набираться сил, а также совместно исследовать путь демократии в соответствии с их собственными национальными условиями, сказал Дин.

Он добавил, что ВСНП готов сотрудничать с законодательными органами африканских стран, чтобы внести свой вклад в реализацию подлинной демократии и хорошей демократии в соответствующих странах, постоянно повышая благосостояние людей всех стран и способствуя демократизации международных отношений.