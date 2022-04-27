Якутск, 27 апреля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Создание Якутии президент России Владимир Путин назвал важной вехой в истории национально-государственного строительства страны. Глава государства считает, что республика добивается и будет продолжать добиваться достойных результатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе правительства региона.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Президент также отметил, что образование республики способствовало социально-экономическому развитию региона, сохранению языка, самобытного культурного и духовного наследия живущих здесь народов.

«За минувшие годы в Республике Саха (Якутия) были возведены города и посёлки, созданы и успешно действуют предприятия перерабатывающей промышленности, топливно-энергетического, лесного комплексов. Открыты и осваиваются месторождения полезных ископаемых, совершенствуется транспортная инфраструктура. Жители Республики с огромным уважением относятся к уникальным традициям и обычаям многих поколений своих предков, берегут первозданную красоту суровой северной природы. Убеждён, что вы и впредь будете добиваться достойных результатов – в интересах родной Республики и всей России, вносить значимый вклад в решение масштабных общенациональных задач. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 27 апреля отмечают 100 лет со дня образования ЯАССР. Множество приуроченных к этому событию мероприятий проходит не только в регионе, но и в городах России за его пределами.