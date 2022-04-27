Владимир Путин поздравил Якутию с юбилеем
Якутск, 27 апреля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Создание Якутии президент России Владимир Путин назвал важной вехой в истории национально-государственного строительства страны. Глава государства считает, что республика добивается и будет продолжать добиваться достойных результатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе правительства региона.
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Президент также отметил, что образование республики способствовало социально-экономическому развитию региона, сохранению языка, самобытного культурного и духовного наследия живущих здесь народов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 27 апреля отмечают 100 лет со дня образования ЯАССР. Множество приуроченных к этому событию мероприятий проходит не только в регионе, но и в городах России за его пределами.