Владивосток, , 04:55 — REGNUM Развитие корпоративного спорта, строительство недорогих плоскостных спортивных площадок при школах, подушевое финансирование и туристический кешбэк позволят увеличить вовлеченность населения в массовый спорт, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании Совета при президенте России Владимире Путине по развитию физкультуры и спорта 27 апреля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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«Нужно усилить роль регионов в развитии массового спорта. Для этого считаем необходимым увеличить расходы в госпрограммах, связанных с физкультурой и спортом. Это не только строительство спортивных объектов, но и обмен между регионами лучшими практиками, организация межрегиональных соревнований, представление грантов наиболее активным участникам», — предложил Кожемяко в ходе доклада главе государства.

По словам губернатора, для развития территорий важен рост количества массовых физкультурных мероприятий, спортивных соревнований разного уровня, расширение спартакиадного движения, в том числе состязаний среди трудовых коллективов.

«Регионы уже помогают нашим предприятиям: на хороших условиях предоставляют спортивные объекты, применяют меры финансового стимулирования. Но надо, чтобы не только крупные компании включались в эту работу. Есть устойчивые, благополучные представители среднего бизнеса. Пусть там не сильно большие коллективы, но они тоже хотят развивать корпоративный спорт. И для того, чтобы и они создавали условия для своих работников, поощряли их стремление к спорту – мы на площадке комиссии уже готовим конкретные предложения. Направим их в правительство, рассчитываем, что они будут учтены», — добавил Олег Кожемяко.

Кроме того, приморский губернатор предложил совмещать туры и массовые соревнования.

«Это стимулирует участие в них жителей других регионов. Прошу дать такое поручение», — обратился к Путину Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжит проводить у себя международные спортивные мероприятия, несмотря на нарушения и политизацию подходов со стороны ряда других стран. Об этом 26 апреля заявил Владимир Путин на встрече с победителями и призёрами Олимпийских игр.