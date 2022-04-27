Пекин, , 04:48 — REGNUM Согласно официальным данным, в общей сложности 9 285 медиков из учреждений традиционной китайской медицины (ТКМ) из 20 провинций присоединились к борьбе с недавней вспышкой COVID-19 в Шанхае, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Китайская медицина Victoria Reay

По словам заместителя главы Национального управления традиционной китайской медицины Хуан Луци, только больницы ТКM в Шанхае направили более 2000 медиков для участия в управлении 28 временными больницами для лечения COVID-19.

Команды ТКM предлагают иглоукалывание, массаж и другие немедикаментозные методы лечения, в дополнение к травяным отварам и готовым лекарствам.

Хуан сказал, что комбинация ТКМ и западной медицины будет еще более расширена, чтобы сократить количество госпитализаций и смертность пациентов с COVID-19.