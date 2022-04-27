Пекин, 27 апреля, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Китай ускорит строительство зарядных свай для электромобилей в зонах обслуживания скоростных автомагистралей, сообщило Министерство транспорта КНР, передает агентство Синьхуа.

Электромобиль

По словам официального представителя министерства Чжоу Жунфэна, на пресс-конференции в стране было построено 13 374 зарядных сваи в более чем 3000 зонах обслуживания скоростных автомагистралей. По словам Чжоу, по сравнению с более развитыми восточными регионами страны западная и северо-восточная части по-прежнему отстают в плане покрытия свай в зонах обслуживания.

По словам Чжоу, министерство будет работать с другими правительственными ведомствами над улучшением инфраструктуры и созданием сети как стационарных, так и мобильных зарядных устройств вдоль скоростных автомагистралей.