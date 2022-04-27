Нью-Дели, 27 апреля, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Судно для перевозки 700 тыс. баррелей российской нефти на фоне санкций пытается найти индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC). Об этом 27 апреля сообщает агентство Reuters.

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По данным агентства, из-за санкций, введённых в связи с российской спецоперацией на Украине, российские транспортные компании столкнулись с трудностями обеспечения страхового покрытия рейсов. Судоходные компании опасаются дополнительных репутационных рисков и, исходя из этих соображений, гораздо реже соглашаются перевозить российскую нефть в Азию.

Как уточняет Reuters, ONGC не смогла найти покупателей и продала груз индийским компаниям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL). Доставка груза была запланирована на начало следующего месяца, но ONGC не нашла судно для транспортировки нефти в южнокорейский порт Йосу. По данным агентства, ситуация возникла во многом из-за проблем с обеспечением страхования судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Венесуэле не исключили краха финансовой системы, основанной на главенстве доллара США как базовой валюты, из-за антироссийских санкций, введённых Западом.