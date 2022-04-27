Пекин, , 04:41 — REGNUM Совокупная прибыль государственных предприятий Китая выросла на 7% в годовом исчислении до почти 1,02 трлн юаней (около $155,5 млрд) в первом квартале этого года, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным Министерства финансов КНР, за первые три месяца операционная выручка госпредприятий составила 18,6 трлн юаней, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая прибыль государственных предприятий Китая с централизованным управлением выросла на 11,7% по сравнению с предыдущим годом до 778,46 млрд юаней, а их операционная выручка превысила 10,75 трлн юаней, увеличившись на 14,1% в годовом исчислении.

Согласно данным, за период с января по март совокупная прибыль местных государственных предприятий Китая упала на 5,9% в годовом исчислении. К концу первого квартала отношение долга к активам государственных предприятий страны составило 64,3%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в предыдущем году.