Пекин, 27 апреля, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Совокупная прибыль государственных предприятий Китая выросла на 7% в годовом исчислении до почти 1,02 трлн юаней (около $155,5 млрд) в первом квартале этого года, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно данным Министерства финансов КНР, за первые три месяца операционная выручка госпредприятий составила 18,6 трлн юаней, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая прибыль государственных предприятий Китая с централизованным управлением выросла на 11,7% по сравнению с предыдущим годом до 778,46 млрд юаней, а их операционная выручка превысила 10,75 трлн юаней, увеличившись на 14,1% в годовом исчислении.

Согласно данным, за период с января по март совокупная прибыль местных государственных предприятий Китая упала на 5,9% в годовом исчислении. К концу первого квартала отношение долга к активам государственных предприятий страны составило 64,3%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в предыдущем году.