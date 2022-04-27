Братислава, 27 апреля, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения двух планеров в центральной части Словакии, 26 апреля сообщило информационное агентство TASR.

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Они пролетали над горой Кончиар в районе города Мартин. На борту планеров были только пилоты. Одной из версий случившегося называют ошибку маневра при уклонении от столкновения. Работа комиссии, расследующей происшествие, затруднена из-за сложного рельефа местности, в которой произошел инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в американском штате Аризона упал самолет компании Red Bull, производящей энергетические напитки. В результате крушения никто не пострадал.