Якутск, , 04:43 — REGNUM У Якутии 27 апреля отмечают 100 лет со дня образования ЯАССР. Множество приуроченных к этому событию мероприятий проходит не только в регионе, но и в городах России за его пределами, сообщило ЯСИА.

Герб Якутии

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В Якутске пройдёт праздничное шествие, в Санкт-Петербурге в честь Якутии выстрелят из пушки, в Приморской краевой библиотеке во Владивостоке откроют отдел якутской литературы. В столице республики запланированы выставки и показы тематических фильмов. С праздником якутян поздравил глава региона Айсен Николаев.

«Убеждён, что наша сплоченность и любовь к Отечеству, трудолюбие и целеустремленность, преемственность традиций станут движущей силой в динамичном развитии самого крупного региона России! Искренне желаю вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, успехов и удачи во всех начинаниях!» — написал Айсен Николаев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Центральный банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную 100-летию со дня образования Якутской АССР.