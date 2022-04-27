Пекин, 27 апреля, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Народный банк Китая намерен сократить норматив резервных требований по депозитам в иностранной валюте, сообщает агентство Синьхуа.

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Центральный банк Китая объявил 24 апреля, что он сократит норматив резервных требований для депозитов в иностранной валюте на 1 процентный пункт: с нынешних 9% до 8%, начиная с 15 мая.

Этот шаг направлен на улучшения качества управления и контроля за иностранной валютой в финансовых учреждениях, говорится в онлайн-заявлении Народного банка Китая.