Пекин, 27 апреля, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Согласно результатам национального опроса по чтению, опубликованным 22 апреля, взрослые и дети Китая в 2021 году прочитали больше книг, как бумажных, так и цифровых, по сравнению с 2020 годом, сообщает агентство Синьхуа.

Имя Дэн Сяопина иероглифами

Средний объем чтения бумажных книг на душу населения составил 4,76 штуки, а электронных книг — 3,3 штуки в 2021 году. Целых 45,6% опрошенных взрослых заявили, что предпочитают читать бумажные книги. В прошлом году более 77% опрошенных взрослых читали книги по мобильным телефонам, и более 30% из них имели привычку «слушать чтение книг».

Опрос показал, что в среднем в 2021 году взрослые китайцы ежедневно тратили на чтение 21,05 минуты, что на одну минуту больше, чем в 2020 году. Количество книг, прочитанных несовершеннолетними на душу населения, в 2021 году составило 10,93, что на 0,22 больше, чем в 2020 году.

Опрос был проведен Китайской академией печати и публикаций. Данные были собраны из 162 городов в 30 провинциальных регионах по всей стране с помощью онлайн- и телекоммуникационных каналов.