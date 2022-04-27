Абакан, , 04:29 — REGNUM Хакасия увеличивает посевные площади, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Весенний сев Cap.ru

В минсельхозе напомнили, что правительство РФ расширило поддержку аграриев. Производителям зерновых выделили из федерального бюджета 10 млрд рублей: »План посевной кампании адаптирован под новые условия, дефицита продовольствия не будет». Посевные площади под яровые, зерновые, сахарную свеклу, картофель и овощи будут расширены.

Аграрии Хакасии в 2022 году планируют увеличить посевные площади почти на 7,5 тысячи гектаров. Новые земли введут в оборот шесть районов региона. Сельхозтоваропроизводители республики в текущем году планируют засеять почти 224 тысячи га посевных площадей. По предварительным данным, вовлеченные гектары используют под кормовые культуры (1300 га), зерновые и зернобобовые (2100), масличные (4400 га).

В этом году в Алтайском, Бейском, Боградском и Ширинском районах впервые планируют заняться выращиванием рапса (более 9,5 тысячи га).

Добавим, в Хакасии мерой поддержки аграриев стало снижение налоговых ставок в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области все районы приступили к весеннему севу.

Читайте также: Во всех районах Липецкой области началась посевная кампания