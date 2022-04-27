Пекин, , 04:28 — REGNUM Объем внешней торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая достиг 37,83 млрд юаней (около $5,85 млрд) в первом квартале 2022 года, увеличившись на 34,9% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Урумчи Marc van der Chijs

По данным таможни Урумчи, столицы региона, торговля Синьцзяна со странами «Пояса и пути» с января по март достигла 34,91 млрд юаней, увеличившись на 49,8% в годовом исчислении, в то время как его торговля с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) выросла на 35,3% до 2,43 млрд юаней за тот же период.

Киргизия оставалась крупнейшим торговым партнером Синьцзяна в течение этого периода, объем торговли с которой составил 14,59 млрд юаней.

С начала этого года Синьцзян укрепил сотрудничество с соседними странами Китая в различных областях, помогая предприятиям использовать преимущества RCEP и осваивать развивающиеся рынки. Это еще больше ускорило рост внешней торговли и стимулировало качественное развитие открытой экономики региона.