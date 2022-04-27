Белгород, 27 апреля, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Громкий звук, похожий на взрыв, прогремел в Белгороде в ночь на 27 апреля, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале в Telegram.

Stavregion.ru Вячеслав Гладков

«Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв», — заявил он.

Гладков добавил, что пока экстренные службы региона не определили характер и причину произошедшего. Он также пообещал оперативно предоставить информацию, когда инцидент прояснится. Гладков подчеркнул, что пока он писал свое сообщение в Telegram, прогремели еще три взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля ряд населенных пунктов Белгородской области попал под обстрелы со стороны украинских боевиков. В частности, повреждения были зафиксированы в селе Головчино, а также в Журавлевке и Нехотеевке.