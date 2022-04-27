Хэфэй, Китай, , 04:24 — REGNUM Пилотная зона свободной торговли (ЗСТ) в восточно-китайской провинции Аньхой за первые три месяца этого года обеспечила внешнеторговый оборот в размере более 45,6 млрд юаней (около $7,1 млрд), что на 33,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Инвестиции Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным администрации Пилотной зоны свободной торговли Китая (Аньхой), прямые иностранные инвестиции в пилотную зону свободной торговли выросли в 7,4 раза в годовом исчислении до $66,9 млн.

Согласно официальным данным, за этот период было создано 3646 новых предприятий и подписано 110 проектов на сумму более 100 млн юаней для пилотной зоны свободной торговли в Аньхое с совокупными контрактными инвестициями в размере более 142,5 млрд юаней.

«Мы ускорим институциональные инновации и превратим инновационные меры в политические дивиденды, которые предприятия смогут ощутить и получить, а также будем способствовать дальнейшему качественному развитию пилотной зоны свободной торговли провинции Аньхой», — сказал заместитель главы департамента торговли провинции Аньхой и заместитель директора административного офиса пилотной зоны свободной торговли Лю Гуан .

В первом квартале пилотная ЗСТ запустила 20 инновационных мер в таких областях, как упрощение процедур торговли, финансовая открытость и отраслевая интеграция.

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