Южно-Сахалинск, , 04:23 — REGNUM Серия из четырех подземных толчков зафиксирована в Тихом океане у побережья Курильских островов, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Последствия землетрясения ♒ ♒ ♒ ♒

Сообщается, что магнитуда сейсмособытия составляла от 2,8 до 4,2. Очаг землетрясения залегал на глубине до 124 километров. Других подробностей о произошедшем не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 3,7 произошло на территории Камчатки. Его очаг находился в 177 километрах от Усть-Камчатска на глубине 25 километров. Пострадавших не было.