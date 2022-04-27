Москва, , 04:22 — REGNUM Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются, согласно прогнозам синоптиков, 27 апреля в Москве. Это следует из информации, выложенной 26 апреля на сайте Гидрометцентра России.

Москва. Дождливая погода Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

В Москве, по данным метеорологов, 27 апреля местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха днём составит +10…+12 градусов, а ночью ожидается похолодание до — 1 градуса.

Ветер будет дуть преимущественно северо-западный, его скорость составит 5-10 м/сек. Скорость отдельных порывов будет достигать 15 м/сек.

Атмосферное давление составит 747–753 мм ртутного столба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на период майских праздников в Москве ожидается прохладная дождливая погода, а ночью возможны заморозки.

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