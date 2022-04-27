Пекин, 27 апреля, 2022, 04:20 — ИА Регнум. По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию Китая снизились на прошлой неделе, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Продуктовый рынок в Китае

С 15 по 21 апреля индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 132,01 пункта, снизившись на 2,03 пункта за неделю. На еженедельной основе средняя оптовая цена на свинину, основное мясо в Китае, выросла на 1% до 18,21 юаня (около $2,8) за кг, а цена на яйцо выросла на 3,7% до 10,24 юаня за кг. Средние оптовые цены на 19 ключевых видов овощей, отслеживаемые правительством, снизились на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных с более чем 200 сельскохозяйственных оптовых рынков, и обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, водные продукты и продукты животноводства.