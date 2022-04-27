Власти Владивостока назвали дату окончания отопительного сезона
Владивосток, 27 апреля, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Во Владивостоке планируют завершить отопительный сезон 3 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
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Отопление
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«Отопительный сезон рекомендуется закончить, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней достигает 8 градусов тепла. В ближайшие дни ожидается похолодание. Оптимальная дата для закрытия отопительного сезона – 3 мая», — пояснили специалисты.
Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Костроме планируется завершить с 4 мая.