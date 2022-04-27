Хух-Хото, Китай, , 04:18 — REGNUM По данным местной таможни, экспорт северокитайского автономного района Внутренняя Монголия вырос на 20,9% в годовом исчислении в первом квартале этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Николай Рерих. Голос Монголии. 1937

По данным таможни Хух-Хото, столицы региона, объем внешней торговли региона в первом квартале составил 29,8 млрд юаней (около $4,6 млрд), из которых стоимость экспорта достигла 13,1 млрд юаней.

За этот период импорт и экспорт обрабатывающей промышленности региона выросли на 146,8% в годовом исчислении, достигнув 2,3 млрд юаней. Предприятия региона с иностранными инвестициями также продемонстрировали быстрый рост внешней торговли, увеличившись на 53,2% в годовом исчислении в первом квартале.

Основные экспортные товары сохранили высокие темпы роста, так как экспорт механической и электротехнической продукции, сельскохозяйственной продукции и основных органических химикатов вырос за этот период на 56%, 15,6% и 33,3% соответственно.

Импорт и экспорт между регионом и странами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) составили 9 млрд юаней, увеличившись на 9,3% в годовом исчислении, сообщила таможня.