Пекин, , 04:15 — REGNUM Ожидается, что производство молочной продукции в Китае достигнет 39,79 млн тонн в этом году на фоне быстрого роста потребительского спроса, сообщил исследователь из института Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, передает агентство Синьхуа.

Корова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Производство молочной продукции в стране приблизится к 54 млн тонн в 2031 году, сказал сотрудник Института развития продуктов питания и питания при министерстве Ян Женьни.

Потребительский спрос на молочные продукты вырос в среднем на 3,6% за последние 10 лет. Потребление молочных продуктов в домашних хозяйствах подскочило за последние два года, при этом потребление на душу населения выросло на 11,8% в годовом исчислении до 42,3 кг в 2021 году.

Ян объяснил рост спроса растущим вниманием людей к здоровью и питанию, отметив, что эпидемия COVID-19 повлияла на предпочтения потребителей и ускорила потребление низкотемпературного свежего молока на китайском рынке.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, в первом квартале этого года в Китае было произведено 7,68 млн тонн молока, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.