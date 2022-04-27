Омск, , 04:15 — REGNUM В Омске врачам удалось спасти беременную пациентку с поражением лёгких в 94%. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Беременная омичка поступила в ковидное отделение роддома № 1 на 32-й неделе беременности. Она пожаловалась на длительное повышение температуры. Сделанная при поступлении КТ показала незначительное поражение лёгких в 4%.

Однако пациентке становилось хуже, появилась лихорадка. Врачи подключили генно-инженерные лекарства и перевели женщину в реанимацию роддома.

Сатурация продолжала падать. Роженице сделали кесарево сечение. Появившийся на свет ребёнок был здоровым, а его мать продолжала находиться в реанимации на искусственной вентиляции легких. Спустя шесть дней повторная томография показала уже 94% поражения лёгких.

«За жизнь пациентки боролись вместе с коллегами из федеральных медицинских центров: сложный случай регулярно обсуждался на телемедицинских консилиумах», — рассказали в минздраве.

Женщину пришлось перевести в ковидное отделение Областной клинической больницы. Постепенно врачам удалось добиться положительной динамики. Пациентку перевели на неинвазивную подачу кислорода. Её состояние стабилизировалось, она начала самостоятельно дышать, уровень кислорода в крови был стабильно высокий. Женщину выписали домой к ребёнку.

Сейчас мать и ребёнок чувствуют себя нормально. Женщине предстоит долгая реабилитация. Вернуться к полноценной жизни ей помогают врачи-пульмонологи.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 апреля в Омской области выявлено 205 932 носителя коронавируса.

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