Пекин, 27 апреля, 2022, 04:12 — ИА Регнум. В середине апреля цены на большинство капитальных товаров, за которыми следит китайское правительство, снизились по сравнению с началом месяца, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, из 50 основных товаров, отслеживаемых правительством, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты, 20 подорожали за указанный период, 28 подешевели, в то время как цены на два вида товаров остались неизменными.

Цены на свиней выросли на 4% в середине апреля по сравнению с началом месяца. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 провинциальном регионе страны.