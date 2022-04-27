Пекин, , 04:09 — REGNUM Китай обнародовал руководящие принципы по дальнейшему использованию потребительского потенциала страны с подробными мерами по устранению краткосрочных узких мест и повышению жизнеспособности долгосрочного потребления, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Страна планирует построить серию складов в пригородах крупных и средних городов, чтобы обеспечить поставки предметов первой необходимости в случае чрезвычайных ситуаций, в соответствии с руководящими принципами, опубликованными Генеральной канцелярией Госсовета КНР.

В руководящих принципах также указаны другие меры по преодолению последствий COVID-19 и ускорению восстановления потребления.