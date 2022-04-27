Пекин, 27 апреля, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Китай обнародовал руководящие принципы по дальнейшему использованию потребительского потенциала страны с подробными мерами по устранению краткосрочных узких мест и повышению жизнеспособности долгосрочного потребления, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Страна планирует построить серию складов в пригородах крупных и средних городов, чтобы обеспечить поставки предметов первой необходимости в случае чрезвычайных ситуаций, в соответствии с руководящими принципами, опубликованными Генеральной канцелярией Госсовета КНР.

В руководящих принципах также указаны другие меры по преодолению последствий COVID-19 и ускорению восстановления потребления.