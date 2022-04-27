Нанкин, Китай, 27 апреля, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Валовый региональный продукт (ВРП) восточнокитайской провинции Цзянсу вырос на 4,6% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года, достигнув 2,8 трлн юаней (около $424,7 млрд), сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Russian.news.cn У СПГ-терминала «Цзянсу»

Добавленная стоимость первичной, вторичной и третичной промышленности Цзянсу в первом квартале составила 59,3 млрд юаней, 1,2 трлн юаней и 1,5 трлн юаней соответственно, увеличившись на 3,1%, 5,3% и 4% в годовом исчислении.

За этот период инвестиции в основной капитал Цзянсу выросли на 7,3% в годовом исчислении. Инвестиции в промышленность и частные инвестиции увеличились на 19,5% и 6,8% в годовом исчислении соответственно.

В Цзянсу также наблюдался устойчивый рост внешней торговли в течение первых трех месяцев. Общая стоимость импорта и экспорта провинции в первом квартале достигла 1,3 трлн юаней, увеличившись на 14% в годовом исчислении. Из этого объема экспорт увеличился на 15% в годовом исчислении до 802,8 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 12,3% до 485,6 млрд юаней.