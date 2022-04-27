Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Конфликт на Украине не может перерасти в ядерную войну. Такое заявление сделал глава минобороны США Ллойд Остин 26 апреля в интервью телеканалу Fox News.

Ллойд Остин (сс) Senior Airman Perry Aston

Ллойд отметил, что не верит в возможность перерастания конфликта на Украине в ядерный и пояснил, что все члены международного сообщества в окружении США делают всё необходимое, чтобы не допустить такого сценария. При этом Ллойд подчеркнул, что Украина имеет право защищать себя и в этом ей будет оказана всяческая поддержка.

Высказывания главы МИД Сергея Лаврова о том, что нельзя недооценивать серьёзность вероятности ядерной войны, глава Пентагона назвал опасными. По мнению Ллойда, «подобная риторика не помогает» и её надо избегать, так как в ядерной войне не будет победителя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель Пентагона Джон Кирби не увидел оснований для перерастания конфликта на Украине в ядерный.

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