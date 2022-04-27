Хайкоу, Китай, 27 апреля, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Импорт и экспорт самой южной провинции Китая Хайнань в страны «Пояса и пути», в первом квартале 2022 года увеличились на 95,5% в годовом исчислении, сообщила таможня Хайкоу, передает 24 апреля агентство Синьхуа.

Anna Frodesiak Хайкоу

С января по март товарооборот между провинцией и странами-участницами инициативы «Пояса и пути», вырос до 13,4 млрд юаней (около $2 млрд). Экспорт превысил 4 млрд юаней, увеличившись на 40,5% в годовом исчислении, а импорт подскочил на 135,2% в годовом исчислении до 9,4 млрд юаней.

За тот же период импорт и экспорт Хайнаня в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достигли 6,2 млрд юаней, увеличившись на 28,5% в годовом исчислении и составив 46,2% от объема торговли провинции со странами «Пояса и пути».

Таможенные данные показывают, что основными импортируемыми товарами были органические химикаты и уголь, а экспортируемыми товарами были в основном очищенная нефть.