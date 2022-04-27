Хабаровск, 27 апреля, 2022, 04:23 — ИА Регнум. О необходимости развивать производство собственной продукции в условиях санкций заявил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев по итогам заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития федерального округа 26 апреля в Хабаровске, сообщается в телеграм-канале полпредства.

Khabkrai.ru Хабаровский судостроительный завод

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«Нам надо научиться работать в сегодняшних условиях, научиться выпускать именно ту часть продукции, которую мы до этого закупали, локализовать производство наиболее важных машин и механизмов полностью в России. Для Хабаровского края эта работа имеет большое значение, потому что индустриальный, промышленный край.

Во время поездки я смотрел, как идёт эта работа на предприятиях. Кроме этого, мы пытаемся помогать в решении конкретных вопросов. Сегодня на судостроительном обсуждали возможность строительства судов для Курильских островов. Надо два судна построить. Предприятие отнеслось к этому очень живо. Сказали, что готовы в ближайшее время просчитать, сколько это будет стоить, тогда мы сможем конкретно говорить о возможности заказа такой продукции. Это тоже поможет предприятию развиваться», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятиям Дальнего Востока окажут дополнительные меры поддержки, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.