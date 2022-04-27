Оттава, 27 апреля, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Контракт на поставку Украине восьми бронемашин производства канадской компании Roshel подписан правительством Канады, сообщила министр обороны страны Анита Ананд 26 апреля в своем микроблоге.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

Она отметила, что транспортные средства будут переданы украинской стороне «в кратчайшие сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Канады объявили о том, что поставили Украине четыре 155-мм гаубицы M777, дальность стрельбы которых достигает 30 км.