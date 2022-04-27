Каракас, 27 апреля, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Санкции западных стран против России изменят международную финансовую систему из-за невозможности изолировать Москву в принципе, заявил депутат парламента Венесуэлы Рой Даса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Применение санкций к России и другим странам повлечет крах финансового рынка и появление нового», — цитирует его РИА Новости.

Даса отметил, что Россия является важным мировым экспортером энергоносителей, удобрений и продовольствия. Он не исключил, что антироссийские санкции Запада могут привести к краху финансовой системы, основанной на главенстве доллара США как базовой валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Уругвая отказались поддержать санкции против России. Также уругвайские власти заявили о намерениях укреплять экономические отношения с Москвой.