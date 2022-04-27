Хабаровск, , 03:48 — REGNUM О расширении собственного производства и локализации производств на территории России в условиях западных санкций говорил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 26 апреля в ходе рабочей поездки в Хабаровск ий край, сообщает телеграм-канал полпредства.

Авиазавод в Хабаровском крае Телеграм-канал губернатора Михаила Дегтярева

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«По двигателям я задавал вопрос по Sukhoi Superjet, чтобы мы перешли на российские двигатели. Министерство промышленности говорит о том, что к январю 2023 года мы уже сможем строить самолёты с российскими двигателями», — заявил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятиям Дальнего Востока окажут дополнительные меры поддержки, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 26 апреля.